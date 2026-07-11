WinkСериалыПроклятие спящих1-й сезон
Проклятие спящих (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн
2018, Проклятие спящих. Сезон 1 8 серий
Триллер18+
Серия в подписке «PREMIER»
Сезоны и серии
- 18+48 мин
Проклятие спящих
Сезон 1 Серия 1
- 18+48 мин
Проклятие спящих
Сезон 1 Серия 2
- 18+51 мин
Проклятие спящих
Сезон 1 Серия 3
- 18+52 мин
Проклятие спящих
Сезон 1 Серия 4
- 18+52 мин
Проклятие спящих
Сезон 1 Серия 5
- 18+52 мин
Проклятие спящих
Сезон 1 Серия 6
- 18+50 мин
Проклятие спящих
Сезон 1 Серия 7
- 18+51 мин
Проклятие спящих
Сезон 1 Серия 8
О сериале
Сюжет завязан на необычных произведениях искусства. На каждой из картин изображен спящий человек, а в самом полотне заключена душа. Это проклятие пришло в современный мир от художника, любящего свою жену до безумия. Когда она умирала, мастер силой своих чувств заточил её душу в портрет. Эта легенда вдохновила бизнесмена Павла Воронова собрать коллекцию полотен со спящими героями. В этом ему помогают фотограф Костя и искусствовед Агнесса. За необычными картинами охотится и художник Алексей Тихонов, который мечтает продолжить дело мастера и научиться заключать души в портреты.
Эта история могла бы так и остаться байкой для студентов-искусствоведов, если бы не убийство известного живописца, еще одного поклонника «спящих».
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.1 IMDb