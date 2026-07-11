Сюжет завязан на необычных произведениях искусства. На каждой из картин изображен спящий человек, а в самом полотне заключена душа. Это проклятие пришло в современный мир от художника, любящего свою жену до безумия. Когда она умирала, мастер силой своих чувств заточил её душу в портрет. Эта легенда вдохновила бизнесмена Павла Воронова собрать коллекцию полотен со спящими героями. В этом ему помогают фотограф Костя и искусствовед Агнесса. За необычными картинами охотится и художник Алексей Тихонов, который мечтает продолжить дело мастера и научиться заключать души в портреты.



Эта история могла бы так и остаться байкой для студентов-искусствоведов, если бы не убийство известного живописца, еще одного поклонника «спящих».

