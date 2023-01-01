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Принцесса Сисси
2-й сезон

Принцесса Сисси (мультсериал, 2015) сезон 2 смотреть онлайн

8.62015, Sissi - la giovane Imperatrice 26 серий
Мультсериалы6+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

Сюжет

Свободолюбивая принцесса Сисси бороздит просторы королевства на своем скакуне и спасает от смертельной опасности лесного бельчонка. Зверушка становится верным другом для принцессы, и она осваивает язык животных. Впереди — волшебные приключения, чудесные друзья и знакомство с принцем мечты.

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