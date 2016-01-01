Принцесса Сисси. Сезон 2. Серия 19
Wink
Детям
Принцесса Сисси
2-й сезон
19-я серия

Принцесса Сисси (мультсериал, 2016) сезон 2 серия 19 смотреть онлайн бесплатно

8.62016, Sissi The Young Empress
Мультсериалы6+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Свободолюбивая принцесса Сисси бороздит просторы королевства на своем скакуне и спасает от смертельной опасности лесного бельчонка. Зверушка становится верным другом для принцессы, и она осваивает язык животных. Впереди — волшебные приключения, чудесные друзья и знакомство с принцем мечты.

Сериал Принцесса Сисси 2 сезон 19 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Италия
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
26 мин / 00:26

Рейтинг