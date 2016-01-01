Принцесса Сисси (мультсериал, 2016) сезон 2 серия 16 смотреть онлайн бесплатно

Свободолюбивая принцесса Сисси бороздит просторы королевства на своем скакуне и спасает от смертельной опасности лесного бельчонка. Зверушка становится верным другом для принцессы, и она осваивает язык животных. Впереди — волшебные приключения, чудесные друзья и знакомство с принцем мечты.



