Приключения Тайо
1-й сезон

Приключения Тайо (мультсериал, 2010) сезон 1 смотреть онлайн

6.82010, Tayo, the Little Bus 26 серий
Тайо – маленький синий автобус, который только начинает свою жизнь в большом городе. Он уже выучил ПДД, а теперь предстоит успешно сдать тест, прежде чем выехать на оживленные улицы и взять на себя ответственность за пассажиров. В автошколе он знакомится с желтым такси Нури, грузовичком Вруми, гоночной машинкой Спиди и другими участниками движения, которые также хотят сдать экзамен.

Южная Корея
Мультсериалы

6.1 КиноПоиск
5.3 IMDb