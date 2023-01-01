Приключения Тайо (мультсериал, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

«Приключения Тайо» – это познавательный корейский мультсериал о маленьком синем автобусе, снятый при поддержке мэрии Сеула с целью научить юных зрителей правилам дорожного движения. Познакомиться с об�аятельными героями веселого и полезного мультфильма можно онлайн и совершенно бесплатно.



Крошке Тайо скоро предстоит стать городским автобусом и въехать во взрослую жизнь. Освоив теорию в автошколе, он должен сдать экзамен на оживленных улицах мегаполиса. Несмотря на нервное состояние и трудности на дорогах, Тайо справляется с тестом и становится членом автопарка под руководством красного двухэтажного автобуса Сито. Теперь у синего малыша есть собственный гараж и интересные друзья-коллеги – озорной зеленый автобус Роги, который любит проводить собственные детективные расследования, его младшая сестра Лани желтого цвета, а также скромный красный автобус Гани, который является самым взрослым из ребят. Вместе они будут осваивать городские маршруты, учиться правильному поведению с пассажирами, попадать в различные истории и получать незаменимый жизненный опыт. Наблюдать за колоритной четверкой из автопарка будет особенно приятно, если смотреть анимационный сериал «Приключения Тайо» онлайн в хорошем качестве.



Все сезоны сериала Приключения Тайо смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.