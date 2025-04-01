Поймать на горячем (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

«Поймать на горячем» сериал 2024, 1 сезон — корейский детектив, история о журналистке, обвиненной в убийстве любовницы своего мужа.



Чжон Вон и подумать не могла, что ее муж, известный писатель, изменяет ей. Но его любовницу находят мертвой, и подозрения падают на Чжон Вон. Однако девушка вполне способна защитить себя, ведь она — известная журналистка, которая занимается разоблачением преступников и славится своей при�нципиальностью. Ей поможет детектив Ким Тэ Хон, и вместе они сделают все возможное, чтобы оправдать доброе имя Чжон Вон.



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