Поймать на горячем (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн
Контент станет доступным 01.04.2025
Сезоны и серии
- 16+1апреля
Поймать на горячем
Сезон 1 Серия 1
- 16+1апреля
Поймать на горячем
Сезон 1 Серия 2
- 16+1апреля
Поймать на горячем
Сезон 1 Серия 3
- 16+1апреля
Поймать на горячем
Сезон 1 Серия 4
- 16+1апреля
Поймать на горячем
Сезон 1 Серия 5
- 16+1апреля
Поймать на горячем
Сезон 1 Серия 6
- 16+1апреля
Поймать на горячем
Сезон 1 Серия 7
- 16+1апреля
Поймать на горячем
Сезон 1 Серия 8
- 16+1апреля
Поймать на горячем
Сезон 1 Серия 9
- 16+1апреля
Поймать на горячем
Сезон 1 Серия 10
- 16+1апреля
Поймать на горячем
Сезон 1 Серия 11
- 16+1апреля
Поймать на горячем
Сезон 1 Серия 12
- 16+1апреля
Поймать на горячем
Сезон 1 Серия 13
- 16+1апреля
Поймать на горячем
Сезон 1 Серия 14
- 16+1апреля
Поймать на горячем
Сезон 1 Серия 15
- 16+1апреля
Поймать на горячем
Сезон 1 Серия 16
Сюжет
«Поймать на горячем» сериал 2024, 1 сезон — корейский детектив, история о журналистке, обвиненной в убийстве любовницы своего мужа.
Чжон Вон и подумать не могла, что ее муж, известный писатель, изменяет ей. Но его любовницу находят мертвой, и подозрения падают на Чжон Вон. Однако девушка вполне способна защитить себя, ведь она — известная журналистка, которая занимается разоблачением преступников и славится своей при�нципиальностью. Ей поможет детектив Ким Тэ Хон, и вместе они сделают все возможное, чтобы оправдать доброе имя Чжон Вон.
Но будет ли это так просто?.. Дорама полна внезапных поворотов и неожиданностей! Смотреть «Поймать на горячем» 1 сезон приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink!
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