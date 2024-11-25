Поймать на горячем. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Поймать на горячем
1-й сезон
2-я серия
8.62024, Myeoksil hanbeon japhipsida
Драма, Триллер18+

Поймать на горячем (Сериал 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Популярная журналистка, известная громкими разоблачениями, становится главной подозреваемой в убийстве, которого не совершала. С помощью мужа и полицейского детектива женщина начинает поиски настоящего убийцы.

Страна
Южная Корея
Жанр
Драма, Детектив, Триллер
Время
68 мин / 01:08

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.3 IMDb