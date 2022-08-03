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Последняя миссия ангела: Любовь
1-й сезон

Последняя миссия ангела: Любовь (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

9.42019, Dan, hanaui sarang 16 серий
Мелодрама, Фэнтези16+

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1-й сезон

О сериале

Фэнтезийная дорама о провинившемся ангеле, которому поручено найти любовь для слепой балерины с тяжелым характером. Ли Ёнсо — известная танцовщица, обладающая незаурядным талантом. Но из-за несчастного случая на одном из своих выступлений она теряет зрение, становится холодной, вспыльчивой и теряет веру в любовь. Теперь она никому не доверяет и держит окружающих, в том числе свою семью, на расстоянии. Ким Тан — ангел, то и дело нарушающий правила, чтобы помогать людям. У него доброе сердце, но сомнительная репутация среди коллег. После очередного проступка ему дают один-единственный шанс исправиться — помочь Ёнсо найти настоящую любовь. Правда, это задание оказывается неожиданно сложным, когда ангел влюбляется в свою подопечную.

Страна
Южная Корея
Жанр
Мелодрама, Фэнтези

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.7 IMDb