Последняя миссия ангела: Любовь (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Фэнтезийная дорама о провинившемся ангеле, которому поручено найти любовь для слепой балерины с тяжелым характером. Ли Ёнсо — известная танцовщица, обладающая незаурядным талантом. Но из-за несчастного случая на одном из своих выступлений она теряет зрение, становится холодной, вспыльчивой и теряет веру в любовь. Теперь она никому не доверяет и держит окружающих, в том числе свою семью, на расстоянии. Ким Тан — ангел, то и дело нарушающий правила, чтобы помогать людям. У него доброе сердце, но сомнительная репутация среди коллег. После очередного проступка ему дают один-единственный шанс исправиться — помочь Ёнсо найти настоящую любовь. Правда, это задание оказывается неожиданно сложным, когда ангел влюбляется в свою подопечную.



