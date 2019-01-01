Последняя миссия ангела: Любовь (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Последняя миссия ангела: Любовь. Сезон 1. Серия 2
Последняя миссия ангела: Любовь
1-й сезон
2-я серия

9.42019, Dan, hanaui sarang
Мелодрама, Фэнтези16+

Фэнтезийная дорама о провинившемся ангеле, которому поручено найти любовь для слепой балерины с тяжелым характером. Ли Ёнсо — известная танцовщица, обладающая незаурядным талантом. Но из-за несчастного случая на одном из своих выступлений она теряет зрение, становится холодной, вспыльчивой и теряет веру в любовь. Теперь она никому не доверяет и держит окружающих, в том числе свою семью, на расстоянии. Ким Тан — ангел, то и дело нарушающий правила, чтобы помогать людям. У него доброе сердце, но сомнительная репутация среди коллег. После очередного проступка ему дают один-единственный шанс исправиться — помочь Ёнсо найти настоящую любовь. Правда, это задание оказывается неожиданно сложным, когда ангел влюбляется в свою подопечную.

Страна
Южная Корея
Жанр
Мелодрама, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
61 мин / 01:01

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.7 IMDb