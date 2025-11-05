Последний предок: Начало. Сезон 1
Wink
Сериалы
Последний предок: Начало
1-й сезон

Последний предок: Начало (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

8.82021, Ruka: deo bigining 12 серий
Детектив, Фантастика16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Чи-о обладает сверхспособностями и даже сам не знает, кто он такой. За ним охотятся разные странные люди.

Страна
Южная Корея
Жанр
Фантастика, Боевик, Детектив

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.4 IMDb