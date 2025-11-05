WinkСериалыПоследний предок: Начало1-й сезон
Последний предок: Начало (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн
8.82021, Ruka: deo bigining 12 серий
Детектив, Фантастика16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Сезоны и серии
- 16+73 мин
Последний предок: Начало
Сезон 1 Серия 1
- 16+60 мин
Последний предок: Начало
Сезон 1 Серия 2
- 16+67 мин
Последний предок: Начало
Сезон 1 Серия 3
- 16+75 мин
Последний предок: Начало
Сезон 1 Серия 4
- 16+72 мин
Последний предок: Начало
Сезон 1 Серия 5
- 16+67 мин
Последний предок: Начало
Сезон 1 Серия 6
- 16+62 мин
Последний предок: Начало
Сезон 1 Серия 7
- 16+68 мин
Последний предок: Начало
Сезон 1 Серия 8
- 16+63 мин
Последний предок: Начало
Сезон 1 Серия 9
- 16+65 мин
Последний предок: Начало
Сезон 1 Серия 10
- 16+66 мин
Последний предок: Начало
Сезон 1 Серия 11
- 16+61 мин
Последний предок: Начало
Сезон 1 Серия 12
О сериале
Чи-о обладает сверхспособностями и даже сам не знает, кто он такой. За ним охотятся разные странные люди.
СтранаЮжная Корея
ЖанрФантастика, Боевик, Детектив
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.4 IMDb
- КХРежиссёр
Ким
Хон-сон
- КРАктёр
Ким
Рэ-вон
- ЛДАктриса
Ли
Да-хи
- КСАктёр
Ким
Сон-о
- КСАктёр
Ким
Сан-хо
- ЧДАктриса
Чон
Да-ын
- АНАктёр
Ан
Нэ-сан
- ХДАктёр
Хан
Джон-су
- ЧГАктриса
Чин
Гён
- ПХАктёр
Пак
Хёк-квон
- Актёр
Ли
Вон-джон
- МДАктёр
Мун
Джон-дэ
- КМАктёр
Ким
Мин-гви
- ХГАктёр
Хан
Гю-вон
- ЛДАктёр
Ли
Джун-ок
- ЛХАктёр
Ли
Хэ-ён
- ЧССценарист
Чхон
Сон-иль
- КХПродюсер
Ким
Хон-сон
- КТКомпозитор
Ким
Тхэ-сон