Последний предок: Начало. Сезон 1. Серия 8
Wink
Сериалы
Последний предок: Начало
1-й сезон
8-я серия
8.82021, Ruka: deo bigining
Детектив, Фантастика16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Последний предок: Начало (сериал, 2021) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Чи-о обладает сверхспособностями и даже сам не знает, кто он такой. За ним охотятся разные странные люди.

Страна
Южная Корея
Жанр
Фантастика, Боевик, Детектив
Время
67 мин / 01:07

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.4 IMDb