Последний предок: Начало
Актёры и съёмочная группа сериала «Последний предок: Начало»

Режиссёры

Ким Хон-сон

Kim Hong-seon
Режиссёр

Актёры

Ким Рэ-вон

Kim Rae-won
АктёрJi-oh
Ли Да-хи

Lee Da-hee
АктрисаGoo-reum
Ким Сон-о

Kim Seong-oh
АктёрLee Son
Ким Сан-хо

Kim Sang-ho
АктёрTeam leader Choi Jin-hwan
Чон Да-ын

Jeong Da-eun
АктрисаYoo-na
Ан Нэ-сан

An Nae-sang
АктёрRyoo Joong-gwon
Хан Джон-су

Han Jeong-soo
Актёр
Чин Гён

Jin Gyeong
АктрисаHwang Jeong-ah
Пак Хёк-квон

Park Hyeok-gwon
АктёрKim Cheol-soo
Ли Вон-джон

Lee Won-jong
АктёрKim Man-shik
Мун Джон-дэ

Moon Jeong-dae
АктёрDetective
Ким Мин-гви

Kim Min-gwi
АктёрKim Tae-oh
Хан Гю-вон

Han Gyoo-won
АктёрKim Jin-soo
Ли Джун-ок

Lee Joong-ok
АктёрKim Hwang-shik
Ли Хэ-ён

Lee Hae-yeong
АктёрOh Jong-hwan

Сценаристы

Чхон Сон-иль

Cheon Seong-il
Сценарист

Продюсеры

Ким Хон-сон

Kim Hong-seon
Продюсер

Композиторы

Ким Тхэ-сон

Kim Tae-seong
Композитор