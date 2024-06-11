Последний человек (мультсериал, 2016) сезон 2 смотреть онлайн
О сериале
Смена декораций и новые персонажи во 2 сезоне французского анимационного сериала «Последний человек»: на сцену выходят совсем другие герои и их истории. Не пропустите продолжение анимационного фильма «Последний человек» на платформе Wink.
Второй сезон сериала открывает перед вами совсем другой мир, ведь прошло 9 лет с момента окончание первого сезона. Веселые и боевые восьмидесятые закончились, начались суровые и мрачные времена. Ришар давно перестал бороться со злом большого города, теперь он совсем другой человек. Тяжесть потерь и разочарований сделали свое дело, сигарета и бутылка виски стали его постоянными спутниками. Но все меняется в один миг: несчастный случай с его партнером снова приводит на ринг.
Сможет ли Ришар помочь своему другу и кто станет его союзниками в борьбе за правду и справедливость? Ответы во 2 сезоне анимационного сериала «Последний человек» — смотрите онлайн в хорошем качестве на видеосервисе Wink!
СтранаФранция
ЖанрСпортивный, Боевик, Приключения, Детектив, Мультсериалы
Рейтинг
- ЖПРежиссёр
Жереми
Перен
- ЖХРежиссёр
Жереми
Хорау
- ТБАктёр
Тайлер
Банч
- КУАктёр
Корин
Уильямс
- МЛАктёр
Марсаль
Лемину
- МРАктриса
Маэлис
Рикордо
- ЭЛАктриса
Элисон
Ли Розенфельд
- ББАктриса
Барбара
Беретта
- КДАктёр
Крис
Джай Алекс
- МШАктриса
Мари
Шевало
- ЧЛАктриса
Черами
Ли
- ВРАктёр
Венсан
Ропион
- АССценарист
Аманда
Селин Миллер
- ГБПродюсер
Гаэль
Бэссиер
- ДКПродюсер
Дидье
Крест
- ФЭПродюсер
Франк
Экинджи
- ГНПродюсер
Гийом
Натас
- ЖХМонтажёр
Жереми
Хорау
- ФЛМонтажёр
Фабьен
Лимузен