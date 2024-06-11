Последний человек. Сезон 2
Wink
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Последний человек
2-й сезон

Последний человек (мультсериал, 2016) сезон 2 смотреть онлайн

8.12016, Lastman 6 серий
Мультсериалы, Спортивный18+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Смена декораций и новые персонажи во 2 сезоне французского анимационного сериала «Последний человек»: на сцену выходят совсем другие герои и их истории. Не пропустите продолжение анимационного фильма «Последний человек» на платформе Wink.

Второй сезон сериала открывает перед вами совсем другой мир, ведь прошло 9 лет с момента окончание первого сезона. Веселые и боевые восьмидесятые закончились, начались суровые и мрачные времена. Ришар давно перестал бороться со злом большого города, теперь он совсем другой человек. Тяжесть потерь и разочарований сделали свое дело, сигарета и бутылка виски стали его постоянными спутниками. Но все меняется в один миг: несчастный случай с его партнером снова приводит на ринг.

Сможет ли Ришар помочь своему другу и кто станет его союзниками в борьбе за правду и справедливость? Ответы во 2 сезоне анимационного сериала «Последний человек» — смотрите онлайн в хорошем качестве на видеосервисе Wink!

Страна
Франция
Жанр
Спортивный, Боевик, Приключения, Детектив, Мультсериалы

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Последний человек»