Последний человек (мультсериал, 2016) сезон 2 смотреть онлайн

Смена декораций и новые персонажи во 2 сезоне французского анимационного сериала «Последний человек»: на сцену выходят совсем другие герои и их истории. Не пропустите продолжение анимационного фильма «Последний человек» на платформе Wink.



Второй сезон сериала открывает перед вами совсем другой мир, ведь прошло 9 лет с момента окончание первого сезона. Веселые и боевые восьмидесятые закончились, начались суровые и мрачные времена. Ришар давно перестал бороться со злом большого города, теперь он совсем другой человек. Тяжесть потерь и разочарований сделали свое дело, сигарета и бутылка виски стали его постоянными спутниками. Но все меняется в один миг: несчастный случай с его партнером снова приводит на ринг.



Сможет ли Ришар помочь своему другу и кто станет его союзниками в борьбе за правду и справедливость? Ответы во 2 сезоне анимационного сериала «Последний человек» — смотрите онлайн в хорошем качестве на видеосервисе Wink!

