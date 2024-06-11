Последний человек (мультсериал, 2016) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

Молодой боксер защищает дочь лучшего друга от злобного культа, желающего провести опасный ритуал. Захватывающая и жестокая фантастическая драма из Франции ждет вас, если вы станете смотреть «Последний человек» — сериал, средства на который собраны при помощи краудфандинга.



Ришар Алдана — начинающий боксер, выросший на улицах погрязшего в коррупции города Пакстаун. Ришар отлично показывает себя в спорте. Однако молодой боец оказывается втянут в тайный заговор, когда Дэйва, его друга и директора боксерского клуба, убивает зловещий культ. Сам Ришар теперь вынужден стать опекуном для Сири, 12-летней дочери Дэйва, которая стала целью для предводителя секты Ризеля. Тот с ее помощью надеется открыть путь в параллельный мир. Тем временем Ришару приходится лицом к лицу столкнуться с мафией, фактически управляющей городом.



Сможет ли он справиться с новыми обязанностями и врагами, которых нельзя просто победить на ринге, расскажет «Последний человек» — смотреть онлайн в хорошем качестве сериал можно на Wink.

