Последний человек (мультсериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Смешение боевика, мистики, черного юмора и даже мелодрамы захватит вас с самых первых минут просмотра сериала для взрослых «Последний человек» от режиссера Жереми Перена. 1 сезон ждет вас в онлайн-кинотеатре Wink.



Действие происходит в вымышленном городе Пакстауне, где царит мафия и произвол. Главный герой Ришар воспитан улицей и привык к тому, что все вопросы решаются только с помощью кулаков. Отчаянная голова постоянно нарывается на неприятности. Однажды его жизнь круто меняется: погибает его наставник, к которому парень был сильно привязан. Это событие подталкивает героя принять участие в турнире боевых искусств Fist Fight Funeral Cup, который ежегодно проходит в этом городе.



Сможет ли боксер-любитель пройти все испытания, чтобы победить на турнире, да еще уничтожить кучу демонов из параллельного мира? Ответ узнаете в крутом анимационном сериале «Последний человек», смотреть онлайн 1 сезон которого можно на видеосервисе Wink.



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