Последний человек. Сезон 1
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Последний человек
1-й сезон

Последний человек (мультсериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

8.02016, Lastman 26 серий
Мультсериалы, Детективы18+
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Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Смешение боевика, мистики, черного юмора и даже мелодрамы захватит вас с самых первых минут просмотра сериала для взрослых «Последний человек» от режиссера Жереми Перена. 1 сезон ждет вас в онлайн-кинотеатре Wink.

Действие происходит в вымышленном городе Пакстауне, где царит мафия и произвол. Главный герой Ришар воспитан улицей и привык к тому, что все вопросы решаются только с помощью кулаков. Отчаянная голова постоянно нарывается на неприятности. Однажды его жизнь круто меняется: погибает его наставник, к которому парень был сильно привязан. Это событие подталкивает героя принять участие в турнире боевых искусств Fist Fight Funeral Cup, который ежегодно проходит в этом городе.

Сможет ли боксер-любитель пройти все испытания, чтобы победить на турнире, да еще уничтожить кучу демонов из параллельного мира? Ответ узнаете в крутом анимационном сериале «Последний человек», смотреть онлайн 1 сезон которого можно на видеосервисе Wink.

Сериал Последний человек 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

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Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Последний человек»

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