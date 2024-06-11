Последний человек (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн

Последний человек. Сезон 1. Серия 19
Последний человек
1-й сезон
19-я серия
8.02016, Lastman
Мультсериалы, Детектив18+
Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Молодой боксер защищает дочь лучшего друга от злобного культа, желающего провести опасный ритуал. Захватывающая и жестокая фантастическая драма из Франции ждет вас, если вы станете смотреть «Последний человек» — сериал, средства на который собраны при помощи краудфандинга.

Ришар Алдана — начинающий боксер, выросший на улицах погрязшего в коррупции города Пакстаун. Ришар отлично показывает себя в спорте. Однако молодой боец оказывается втянут в тайный заговор, когда Дэйва, его друга и директора боксерского клуба, убивает зловещий культ. Сам Ришар теперь вынужден стать опекуном для Сири, 12-летней дочери Дэйва, которая стала целью для предводителя секты Ризеля. Тот с ее помощью надеется открыть путь в параллельный мир. Тем временем Ришару приходится лицом к лицу столкнуться с мафией, фактически управляющей городом.

Сможет ли он справиться с новыми обязанностями и врагами, которых нельзя просто победить на ринге, расскажет «Последний человек» — смотреть онлайн в хорошем качестве сериал можно на Wink.

Страна
Франция
Жанр
Боевик, Приключения, Детектив, Мультсериалы
Время
13 мин / 00:13

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
8.4 IMDb

