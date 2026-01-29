Под покровом надежды. Сезон 1
Под покровом надежды
1-й сезон

Под покровом надежды (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

8.52025, Под покровом надежды. Сезон 1 4 серии
Мелодрама16+
Скромная девушка Мила Емельянова искренне хочет любви, душевного тепла и понимания. Но, когда она наконец встречает своего «принца на белом коне», молодого врача Ивана — семейная жизнь оборачивается сплошным кошмаром. Девушка переживает нелюбовь и измену мужа, психологическое давление свекра. Даже забеременев, Миле не удается обрести долгожданное счастье в полной семье.

Россия
Мелодрама

