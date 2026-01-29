Под покровом надежды (сериал, 2025) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
8.62025, Под покровом надежды. Сезон 1. Серия 3
Мелодрама16+
Скромная девушка Мила Емельянова искренне хочет любви, душевного тепла и понимания. Но, когда она наконец встречает своего «принца на белом коне», молодого врача Ивана — семейная жизнь оборачивается сплошным кошмаром. Девушка переживает нелюбовь и измену мужа, психологическое давление свекра. Даже забеременев, Миле не удается обрести долгожданное счастье в полной семье.
- Режиссёр
Владислав
Николаев
- ЕГАктриса
Евгения
Глотова
- МГАктёр
Михаил
Грищенко
- ЯИАктёр
Ян
Ильвес
- ЮКАктёр
Юрий
Круглов
- ПКАктриса
Полина
Крюкова
- АНАктриса
Александра
Норкина
- ЕБАктриса
Елена
Башмакова
- АВАктриса
Анна
Воронцова
- ТМСценарист
Татьяна
Мищенко
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- АВПродюсер
Александра
Виноградова
- Продюсер
Владислав
Николаев
- ЕМОператор
Евгений
Макаров