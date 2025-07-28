WinkСериалыПланета вкусов1-й сезон
Планета вкусов (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн
2012, Планета вкусов. Сезон 1 66 серий
ТВ-шоу16+
Сезоны и серии
- 16+27 мин
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+24 мин
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+25 мин
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+27 мин
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+27 мин
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+27 мин
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+26 мин
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+27 мин
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+26 мин
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+27 мин
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+27 мин
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+28 мин
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+27 мин
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+28 мин
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+24 мин
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+23 мин
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 16+26 мин
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 16+24 мин
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 16+26 мин
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 16+27 мин
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
- 16+26 мин
Сезон 1 Серия 21Бесплатно
- 16+26 мин
Сезон 1 Серия 22Бесплатно
- 16+26 мин
Сезон 1 Серия 23Бесплатно
- 16+27 мин
Сезон 1 Серия 24Бесплатно
- 16+25 мин
Сезон 1 Серия 25Бесплатно
- 16+27 мин
Сезон 1 Серия 26Бесплатно
- 16+26 мин
Сезон 1 Серия 27Бесплатно
- 16+25 мин
Сезон 1 Серия 28Бесплатно
- 16+27 мин
Сезон 1 Серия 29Бесплатно
- 16+26 мин
Сезон 1 Серия 30Бесплатно
- 16+26 мин
Сезон 1 Серия 31Бесплатно
- 16+26 мин
Сезон 1 Серия 32Бесплатно
- 16+25 мин
Сезон 1 Серия 33Бесплатно
- 16+27 мин
Сезон 1 Серия 34Бесплатно
- 16+27 мин
Сезон 1 Серия 35Бесплатно
- 16+26 мин
Сезон 1 Серия 36Бесплатно
- 16+22 мин
Сезон 1 Серия 37Бесплатно
- 16+27 мин
Сезон 1 Серия 38Бесплатно
- 16+22 мин
Сезон 1 Серия 39Бесплатно
- 16+26 мин
Сезон 1 Серия 40Бесплатно
- 16+28 мин
Сезон 1 Серия 41Бесплатно
- 16+26 мин
Сезон 1 Серия 42Бесплатно
- 16+27 мин
Сезон 1 Серия 43Бесплатно
- 16+26 мин
Сезон 1 Серия 44Бесплатно
- 16+25 мин
Сезон 1 Серия 45Бесплатно
- 16+27 мин
Сезон 1 Серия 46Бесплатно
- 16+27 мин
Сезон 1 Серия 47Бесплатно
- 16+26 мин
Сезон 1 Серия 48Бесплатно
- 16+28 мин
Сезон 1 Серия 49Бесплатно
- 16+24 мин
Сезон 1 Серия 50Бесплатно
- 16+27 мин
Сезон 1 Серия 51Бесплатно
- 16+26 мин
Сезон 1 Серия 52Бесплатно
- 16+26 мин
Сезон 1 Серия 53Бесплатно
- 16+27 мин
Сезон 1 Серия 54Бесплатно
- 16+26 мин
Сезон 1 Серия 55Бесплатно
- 16+26 мин
Сезон 1 Серия 56Бесплатно
- 16+26 мин
Сезон 1 Серия 57Бесплатно
- 16+26 мин
Сезон 1 Серия 58Бесплатно
- 16+26 мин
Сезон 1 Серия 59Бесплатно
- 16+23 мин
Сезон 1 Серия 60Бесплатно
- 16+25 мин
Сезон 1 Серия 61Бесплатно
- 16+22 мин
Сезон 1 Серия 62Бесплатно
- 16+27 мин
Сезон 1 Серия 63Бесплатно
- 16+27 мин
Сезон 1 Серия 64Бесплатно
- 16+27 мин
Сезон 1 Серия 65Бесплатно
- 16+27 мин
Сезон 1 Серия 66Бесплатно
О сериале
Гастрономическое путешествие Антона Зайцева представляет собой уникальную смесь документального фильма с элементами телекухни. Ведущий странствует по свету в поисках рецептов особых блюд, которых не найти в обыкновенной кулинарной книге. Ведущий уже испробовал крокодила во Вьетнаме, кенгуру в Австралии, морской огурец в Корее, червивый сыр в Сардинии, рыбу в щелочи (лютефиск) в Норвегии, а также освоил самую высокую в мире тарзанку (Макао, 233 м), в поисках пропитания погружался на глубину 20 м, взмывал на мотопараплане на высоту 400 м и даже охотился на акул с копьем на краю Марианской впадины!