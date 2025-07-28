Планета вкусов (сериал, 2012) смотреть онлайн

Гастрономическое путешествие Антона Зайцева представляет собой уникальную смесь документального фильма с элементами телекухни. Ведущий странствует по свету в поисках рецептов особых блюд, которых не найти в обыкновенной кулинарной книге. Ведущий уже испробовал крокодила во Вьетнаме, кенгуру в Австралии, морской огурец в Корее, червивый сыр в Сардинии, рыбу в щелочи (лютефиск) в Норвегии, а также освоил самую высокую в мире тарзанку (Макао, 233 м), в поисках пропитания погружался на глубину 20 м, взмывал на мотопараплане на высоту 400 м и даже охотился на акул с копьем на краю Марианской впадины!

