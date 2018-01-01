План Б (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

Фантастическая драма «План Б», сериал 2023 года», расскажет о том, что путешествия во времени не решают, а только усугубляют проблемы. Перед вами канадский ремейк французского проекта о превратностях игр со временем. Сериал «План Б», 1 сезон. Смотрите сериал «План Б» в подписке Amediateka на Wink.



В первом сезоне главный герой Филипп в исполнении звезды сериала «Форс-мажоры» Патрика Джей Адамса одновременно переживает проблемы на работе и наблюдает, как его когда-то счастливый брак медленно, но стремительно разваливается. Его попытки что-то сделать только делают ситуацию хуже. У Филиппа появляется надежда решить проблемы и наладить отношения с близкими, когда он узнает про агентство, которое может вернуть его в прошлое. Но у такого путешествия будет своя цена...



Какие последствия ждут Филиппа из-за возвращения в прошлое и попыток его изменить?


