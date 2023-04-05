План Б (сериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Юрист пытается спасти отношения, отправившись в прошлое с помощью загадочной фирмы. Фантастическая драма «План Б» — сериал о том, как важно нести ответственность за свои поступки.



Когда-то Филипп влюбился в Эвелин с первого взгляда и провел с ней в отношениях шесть лет. Теперь же он слишком погружен в дела собственной юридической фирмы и практически не посвящает время своей девушке. Филипп понимает свою ошибку, когда становится поздно — Эвелин его бросает. К счастью, он находит в баре странное объявление от фирмы «План Б», обещающей клиентам второй шанс. В отчаянии он решает позвонить по размещенному там телефону, и сотрудники компании помогают ему переместиться на два дня назад, когда отношения с Эвелин еще не были безнадежно потеряны. Однако Филипп оказывается не готов к тому, как сильно его действия в прошлом изменят будущее.



