План Б (сериал, 2024) сезон 2 смотреть онлайн

Сюжет

К чему может привести беспечность и путешествия во времени? Продолжение сериала «План Б» (2 сезон) наглядно покажет эффект бабочки в действии!



Во втором сезоне мы знакомимся с новой героиней сериала Мией Коулман. Девушка работает в полиции, и однажды из-за ее халатности происходит непоправимое: обычный на первый взгляд семейный скандал заканчивается убийством. Терзаемая невыносимым чувством вины, Миа мечтает о шансе исправить свою ошибку, и это приводит ее в агентство «План Б», уже знакомое зрителям сериала. Фирма отправляет девушку в прошлое, когда еще можно все изменить, но сможет ли Миа остановиться только на этом страшном дне или ей завладеет желание перестроить всю свою жизнь?



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