План Б. Сезон 2
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План Б
2-й сезон

План Б (сериал, 2024) сезон 2 смотреть онлайн

8.02024, Plan B 6 серий
Фантастика, Драмы18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

2-й сезон

Сюжет

К чему может привести беспечность и путешествия во времени? Продолжение сериала «План Б» (2 сезон) наглядно покажет эффект бабочки в действии!

Во втором сезоне мы знакомимся с новой героиней сериала Мией Коулман. Девушка работает в полиции, и однажды из-за ее халатности происходит непоправимое: обычный на первый взгляд семейный скандал заканчивается убийством. Терзаемая невыносимым чувством вины, Миа мечтает о шансе исправить свою ошибку, и это приводит ее в агентство «План Б», уже знакомое зрителям сериала. Фирма отправляет девушку в прошлое, когда еще можно все изменить, но сможет ли Миа остановиться только на этом страшном дне или ей завладеет желание перестроить всю свою жизнь?

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Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.0 IMDb