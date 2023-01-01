Первая помощь (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Оре — шведский горнолыжный курорт, жизнь в котором представляется идиллической лишь для иностранных туристов. Чего не скажешь о команде местных спасателей, которые ежедневно пытаются сохранить десятки человеческих жизней, подчас рискуя при этом своими собственными.



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