Первая помощь. Сезон 1
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1-й сезон

Первая помощь (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

2020, Åreakuten 8 серий
Драмы18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Оре — шведский горнолыжный курорт, жизнь в котором представляется идиллической лишь для иностранных туристов. Чего не скажешь о команде местных спасателей, которые ежедневно пытаются сохранить десятки человеческих жизней, подчас рискуя при этом своими собственными.

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Информация

Страна
Швеция
Жанры
Драмы

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