WinkСериалыПервая помощь1-й сезон3-я серия
8.12020, Åreakuten
Драма18+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»
Первая помощь (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Оре — шведский горнолыжный курорт, жизнь в котором представляется идиллической лишь для иностранных туристов. Чего не скажешь о команде местных спасателей, которые ежедневно пытаются сохранить десятки человеческих жизней, подчас рискуя при этом своими собственными.
Рейтинг
6.5 IMDb
- МСАктёр
Мартен
Сведберг
- ТЭАктриса
Тирил
Эг-Хенриксен
- ХАктёр
Хенрик
Лундстрем
- АЭАктёр
Андерз
Эйде
- ОРАктёр
Один
Романус
- КВАктёр
Кристиан
Веннберг
- ИЛАктриса
Ильва
Лёёф
- ЯЛАктёр
Янне
Линдквист
- ААСценарист
Аса
Андерберг
- ПЛСценарист
Петер
Линдмарк
- ЙППродюсер
Йон
Петерссон
- ГСПродюсер
Габия
Сиурблите
- АНМонтажёр
Андерс
Нильссон
- БНКомпозитор
Бенгт
Нилссон