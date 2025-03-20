Первая помощь (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Первая помощь. Сезон 1. Серия 3
Первая помощь
1-й сезон
3-я серия
8.12020, Åreakuten
Драма18+
Оре — шведский горнолыжный курорт, жизнь в котором представляется идиллической лишь для иностранных туристов. Чего не скажешь о команде местных спасателей, которые ежедневно пытаются сохранить десятки человеческих жизней, подчас рискуя при этом своими собственными.

Страна
Швеция
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг

6.5 IMDb