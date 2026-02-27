Перерождение (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

В прошлой жизни Лу Цзясинь не могла и представить, что отчим изменит её матери с Дин Цзин, а затем пойдёт на убийство ради денег. Раскрыв правду, она сама стала жертвой. После неожиданного возрождения Лу Цзясинь использует драгоценную антикварную вещь, оставленную матерью, как козырь для сделки с главарём банды Не Чжанем. Вместе они вступают на кровавый путь возмездия, где каждая мелочь становится шагом к расплате, а каждая жертва — предсмертным криком её прошлой жизни.

