Перерождение (сериал, 2025) смотреть онлайн

Перерождение
Перерождение
2025, Chong sheng 1983: An tu zhong hu 1 сезон
Фэнтези, Мелодрама18+

В прошлой жизни Лу Цзясинь не могла и представить, что отчим изменит её матери с Дин Цзин, а затем пойдёт на убийство ради денег. Раскрыв правду, она сама стала жертвой. После неожиданного возрождения Лу Цзясинь использует драгоценную антикварную вещь, оставленную матерью, как козырь для сделки с главарём банды Не Чжанем. Вместе они вступают на кровавый путь возмездия, где каждая мелочь становится шагом к расплате, а каждая жертва — предсмертным криком её прошлой жизни.

Страна
Китай
Жанр
Мелодрама, Фэнтези

