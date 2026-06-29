Пазл (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн
2022, Пазл. Сезон 1 12 серий
Детектив, Драма16+
Серия в подписке «PREMIER»
Сезоны и серии
- 16+50 мин
Пазл
Сезон 1 Серия 1
- 16+49 мин
Пазл
Сезон 1 Серия 2
- 16+49 мин
Пазл
Сезон 1 Серия 3
- 16+49 мин
Пазл
Сезон 1 Серия 4
- 16+49 мин
Пазл
Сезон 1 Серия 5
- 16+49 мин
Пазл
Сезон 1 Серия 6
- 16+50 мин
Пазл
Сезон 1 Серия 7
- 16+49 мин
Пазл
Сезон 1 Серия 8
- 16+49 мин
Пазл
Сезон 1 Серия 9
- 16+50 мин
Пазл
Сезон 1 Серия 10
- 16+50 мин
Пазл
Сезон 1 Серия 11
- 16+52 мин
Пазл
Сезон 1 Серия 12
О сериале
В ходе расследования убийства своего начальника майора Платонова капитан Евгения Фирсова сталкивается с обратной стороной «Системы» правоохранительных органов. Лучший в своем отделе следователь, она выходит на след крупнейшей преступной организации внутри ОБЭП, но оказывается бессильной перед хаосом и беспринципностью, порождёнными «Системой». Расследуя серию заказных убийств сотрудников МВД, Фирсова не идет на компромиссы и оказывается в эпицентре противодействия двух силовых структур. Под угрозу попадает не только ее карьера, но и жизнь.
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