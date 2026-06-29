Пазл. Сезон 1. Серия 8
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Пазл
1-й сезон
8-я серия
8.22022, Пазл. Сезон 1. Серия 8
Детектив, Драма16+
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Пазл (сериал, 2022) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В ходе расследования убийства своего начальника майора Платонова капитан Евгения Фирсова сталкивается с обратной стороной «Системы» правоохранительных органов. Лучший в своем отделе следователь, она выходит на след крупнейшей преступной организации внутри ОБЭП, но оказывается бессильной перед хаосом и беспринципностью, порождёнными «Системой». Расследуя серию заказных убийств сотрудников МВД, Фирсова не идет на компромиссы и оказывается в эпицентре противодействия двух силовых структур. Под угрозу попадает не только ее карьера, но и жизнь.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.2 КиноПоиск