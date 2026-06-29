В ходе расследования убийства своего начальника майора Платонова капитан Евгения Фирсова сталкивается с обратной стороной «Системы» правоохранительных органов. Лучший в своем отделе следователь, она выходит на след крупнейшей преступной организации внутри ОБЭП, но оказывается бессильной перед хаосом и беспринципностью, порождёнными «Системой». Расследуя серию заказных убийств сотрудников МВД, Фирсова не идет на компромиссы и оказывается в эпицентре противодействия двух силовых структур. Под угрозу попадает не только ее карьера, но и жизнь.

