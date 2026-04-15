Отвяжись, бывший муж! (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Жизнь Софи ломается, когда измена мужа Бена приводит к трагическому выкидышу. Запертая в позолоченной клетке под давлением свекрови Оливии и козней любовницы Беллы, она с помощью загадочного хирурга Алекса пытается вернуть свою медицинскую карьеру. Но по мере того, как одержимость Бена перерастает в безумие, а интриги Беллы становятся смертельно опасными, назревает огненная развязка. От корпоративного саботажа до громких скандалов – Софи предстоит переиграть всех врагов и выковать новую судьбу. История возрождения из пепла, где скальпель в женских руках становится оружием мести.

