Отвяжись, бывший муж!
Wink
Сериалы
Отвяжись, бывший муж!
7.12025, Hands off, Ex-Husband! 1 сезон
Драма, Мелодрама18+

Отвяжись, бывший муж! (сериал, 2025) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Жизнь Софи ломается, когда измена мужа Бена приводит к трагическому выкидышу. Запертая в позолоченной клетке под давлением свекрови Оливии и козней любовницы Беллы, она с помощью загадочного хирурга Алекса пытается вернуть свою медицинскую карьеру. Но по мере того, как одержимость Бена перерастает в безумие, а интриги Беллы становятся смертельно опасными, назревает огненная развязка. От корпоративного саботажа до громких скандалов – Софи предстоит переиграть всех врагов и выковать новую судьбу. История возрождения из пепла, где скальпель в женских руках становится оружием мести.

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама

Рейтинг