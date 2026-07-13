Майор МВД Максим Пешков и майор ФСБ Алексей Трубецкой приезжают из Москвы в забытый богом район на северо-западе России, чтобы расследовать загадочное происшествие. Здесь, на «Острове обреченных», как его называют местные жители, рыбаки нашли труп девушки в одежде XVI столетия. Участковый Пронин пытается помочь столичным гостям распутать сложное дело. Представителям закона придется столкнуться с другими таинственными событиями этого колоритного провинциального места…

