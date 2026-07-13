Остров обреченных. Сезон 1
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Остров обреченных
1-й сезон

Остров обреченных (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

2019, Остров обреченных. Сезон 1 10 серий
Детектив, Драма18+
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1-й сезон

О сериале

Майор МВД Максим Пешков и майор ФСБ Алексей Трубецкой приезжают из Москвы в забытый богом район на северо-западе России, чтобы расследовать загадочное происшествие. Здесь, на «Острове обреченных», как его называют местные жители, рыбаки нашли труп девушки в одежде XVI столетия. Участковый Пронин пытается помочь столичным гостям распутать сложное дело. Представителям закона придется столкнуться с другими таинственными событиями этого колоритного провинциального места…

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма, Детектив

Рейтинг

7.2 КиноПоиск