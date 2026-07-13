2019, Остров обреченных. Сезон 1. Серия 2
Детектив, Драма18+
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Остров обреченных (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+49 мин
Остров обреченных
Сезон 1 Серия 1
- 18+49 мин
Остров обреченных
Сезон 1 Серия 2
- 18+51 мин
Остров обреченных
Сезон 1 Серия 3
- 18+50 мин
Остров обреченных
Сезон 1 Серия 4
- 18+49 мин
Остров обреченных
Сезон 1 Серия 5
- 18+49 мин
Остров обреченных
Сезон 1 Серия 6
- 18+48 мин
Остров обреченных
Сезон 1 Серия 7
- 18+49 мин
Остров обреченных
Сезон 1 Серия 8
- 18+49 мин
Остров обреченных
Сезон 1 Серия 9
- 18+49 мин
Остров обреченных
Сезон 1 Серия 10
О сериале
Майор МВД Максим Пешков и майор ФСБ Алексей Трубецкой приезжают из Москвы в забытый богом район на северо-западе России, чтобы расследовать загадочное происшествие. Здесь, на «Острове обреченных», как его называют местные жители, рыбаки нашли труп девушки в одежде XVI столетия. Участковый Пронин пытается помочь столичным гостям распутать сложное дело. Представителям закона придется столкнуться с другими таинственными событиями этого колоритного провинциального места…
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