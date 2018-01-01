Wink
Сериалы
Оранжевый - хит сезона
1-й сезон

Оранжевый - хит сезона (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

2013, Orange Is the New Black 13 серий
Драма, Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Пайпер Чепмен — обычная жительница оказывается заключенной в тюрьму на долгие пятнадцать месяцев. Отныне ей необходимо не только привыкнуть к новому окружению, но и просто — выжить.

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Драма

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Оранжевый - хит сезона»