Оранжевый - хит сезона
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Оранжевый - хит сезона

Оранжевый - хит сезона (сериал, 2013) смотреть онлайн

2013, Orange Is the New Black 4 сезона
Драмы, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Пайпер Чепмен — обычная жительница оказывается заключенной в тюрьму на долгие пятнадцать месяцев. Отныне ей необходимо не только привыкнуть к новому окружению, но и просто — выжить.

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Оранжевый - хит сезона»

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