WinkСериалыОпасные связи (2019)1-й сезон
Опасные связи (2019) (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн
8.42019, Опасные связи (2019). Сезон 1 180 серий
ТВ-шоу16+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Ведущие Дмитрий Рыбин и Карен Кочарян объявляют войну неверности! Честные и принципиальные, они собирают неопровержимые доказательства, выводят на чистую воду изменщиков с помощью специальной техники видеонаблюдения и пресекают «Опасные связи» на корню. Ни одна тайна не останется нераскрытой…
Рейтинг
8.0 IMDb