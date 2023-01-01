8.22019, Опасные связи (2019) 1 сезон
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Опасные связи (2019) (сериал, 2019) смотреть онлайн
Сюжет
Ведущие Дмитрий Рыбин и Карен Кочарян объявляют войну неверности! Честные и принципиальные, они собирают неопровержимые доказательства, выводят на чистую воду изменщиков с помощью специальной техники видео�наблюдения и пресекают «Опасные связи» на корню. Ни одна тайна не останется нераскрытой…
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Рейтинг
8.0 IMDb