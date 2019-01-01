WinkСериалыОпасные связи (2019)1-й сезон48-я серия
8.22019, Опасные связи (2019). Сезон 1. Серия 48
ТВ-шоу16+
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Опасные связи (2019) (сериал, 2019) сезон 1 серия 48 смотреть онлайн
Сюжет
Ведущие Дмитрий Рыбин и Карен Кочарян объявляют войну неверности! Честные и принципиальные, они собирают неопровержимые доказательства, выводят на чистую воду изменщиков с помощью специальной техники видеонаблюдения и пресекают «Опасные связи» на корню. Ни одна тайна не останется нераскрытой…
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Рейтинг
8.0 IMDb