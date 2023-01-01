WinkСериалыОхотники за привидениями22-й сезон
Охотники за привидениями (сериал, 2018) сезон 22 смотреть онлайн
6.32018, MOST HAUNTED 10 серий
ТВ-шоу, Ужасы18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Сезоны и серии
- 18+91 мин
Охотники за привидениями
Сезон 22 Серия 1
- 18+45 мин
Охотники за привидениями
Сезон 22 Серия 2
- 18+45 мин
Охотники за привидениями
Сезон 22 Серия 3
- 18+45 мин
Охотники за привидениями
Сезон 22 Серия 4
- 18+45 мин
Охотники за привидениями
Сезон 22 Серия 5
- 18+45 мин
Охотники за привидениями
Сезон 22 Серия 6
- 18+45 мин
Охотники за привидениями
Сезон 22 Серия 7
- 18+45 мин
Охотники за привидениями
Сезон 22 Серия 8
- 18+45 мин
Охотники за привидениями
Сезон 22 Серия 9
- 18+45 мин
Охотники за привидениями
Сезон 22 Серия 10
Сюжет
Исследования паранормальных явлений в местах с привидениями с помощью медиумов и научного оборудования.
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Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыТВ-шоу, Ужасы
Рейтинг
5.0 IMDb