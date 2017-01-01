Охотники за привидениями. Сезон 22. Серия 1
Wink
Сериалы
Охотники за привидениями
22-й сезон
1-я серия
6.32017, MOST HAUNTED
ТВ-шоу, Ужасы18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Охотники за привидениями (сериал, 2017) сезон 22 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

16-й сезон17-й сезон18-й сезон19-й сезон20-й сезон21-й сезон22-й сезон23-й сезон24-й сезон

О сериале

Исследования паранормальных явлений в местах с привидениями с помощью медиумов и научного оборудования.

Сериал Охотники за привидениями 22 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Великобритания
Жанр
ТВ-шоу, Ужасы
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.0 IMDb