6.32017, MOST HAUNTED 9 сезонов
ТВ-шоу, Ужасы18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Охотники за привидениями (сериал, 2017) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+46 мин
Охотники за привидениями
Сезон 16 Серия 1
- 18+46 мин
Охотники за привидениями
Сезон 16 Серия 2
- 18+46 мин
Охотники за привидениями
Сезон 16 Серия 3
- 18+46 мин
Охотники за привидениями
Сезон 16 Серия 4
- 18+46 мин
Охотники за привидениями
Сезон 16 Серия 5
- 18+46 мин
Охотники за привидениями
Сезон 16 Серия 6
- 18+46 мин
Охотники за привидениями
Сезон 16 Серия 7
- 18+46 мин
Охотники за привидениями
Сезон 16 Серия 8
- 18+46 мин
Охотники за привидениями
Сезон 16 Серия 9
- 18+46 мин
Охотники за привидениями
Сезон 16 Серия 10
Сюжет
Охотники за привидениями - это легендарный сериал о сверхъестественных расследованиях, который ведет Иветт Филдинг. В каждом захватывающем эпизоде расследуется предполагаемая паранормальная активность в самых мрачных и призрачных местах Великобритании с использованием невиданных ранее приспособлений.
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Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыТВ-шоу, Ужасы
Рейтинг
5.0 IMDb