Охотники за привидениями
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Охотники за привидениями
6.32017, MOST HAUNTED 9 сезонов
ТВ-шоу, Ужасы18+
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Охотники за привидениями (сериал, 2017) смотреть онлайн

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Сюжет

Охотники за привидениями - это легендарный сериал о сверхъестественных расследованиях, который ведет Иветт Филдинг. В каждом захватывающем эпизоде расследуется предполагаемая паранормальная активность в самых мрачных и призрачных местах Великобритании с использованием невиданных ранее приспособлений.

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Рейтинг

5.0 IMDb