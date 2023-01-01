Охотники за привидениями (сериал, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Охотники за привидениями - это легендарный сериал о сверхъестественных расследованиях, который ведет Иветт Филдинг. В каждом захватывающем эпизоде расследуется предполагаемая паранормальная активность в самых мрачных и призрачных местах Великобритании с использованием невиданных ранее приспособлений.



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