Одна ночь и вся жизнь (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

В школе Павел был незаметным тихоней, влюблённым в первую красавицу класса Елену. Но она выбрала яркого и дерзкого Егора и вышла за него замуж. Теперь её муж — владелец автосервиса, весь в долгах, а она работает учителем. Однажды Елена встречает Павла. Он уже не тот тихоня-ботаник из прошлого, которого обижал Егор. Павел стал состоятельным, уверенным в себе мужчиной. Старая обида и вместе с ней забытая любовь вспыхивают снова. Он делает Егору унизительное предложение: десять миллионов рублей за одну ночь с его женой.

