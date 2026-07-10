Один (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн
2019, Один. Сезон 1 12 серий
Детектив, Драма18+
Серия в подписке «PREMIER»
Сезоны и серии
- 18+49 мин
Один
Сезон 1 Серия 1
- 18+50 мин
Один
Сезон 1 Серия 2
- 18+50 мин
Один
Сезон 1 Серия 3
- 18+49 мин
Один
Сезон 1 Серия 4
- 18+50 мин
Один
Сезон 1 Серия 5
- 18+49 мин
Один
Сезон 1 Серия 6
- 18+51 мин
Один
Сезон 1 Серия 7
- 18+49 мин
Один
Сезон 1 Серия 8
- 18+50 мин
Один
Сезон 1 Серия 9
- 18+49 мин
Один
Сезон 1 Серия 10
- 18+50 мин
Один
Сезон 1 Серия 11
- 18+49 мин
Один
Сезон 1 Серия 12
О сериале
Нелюдимый Роман Одинцов по прозвищу Один в прошлом пытался написать диссертацию по скандинавским мифам, работал в полиции и был женат. Теперь он разведен, работает в простой ремонтной бригаде и не собирается ничего менять. Однажды бригада Одина приезжает в квартиру к его бывшему коллеге Кульбе, но хозяин, не успев сказать Роману что-то очень важное, внезапно умирает от сердечного приступа. Вдова Кульбы Вика, убежденная, что ее мужа убили, уговаривает Одина взяться за самостоятельное расследование. Так в жизни бывшего оперативника начинается новая глава, в которой его ждет много неожиданных встреч и опасностей…
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