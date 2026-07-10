Один
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Один
2019, Один 1 сезон
Детектив, Драма18+
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Один (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Нелюдимый Роман Одинцов по прозвищу Один в прошлом пытался написать диссертацию по скандинавским мифам, работал в полиции и был женат. Теперь он разведен, работает в простой ремонтной бригаде и не собирается ничего менять. Однажды бригада Одина приезжает в квартиру к его бывшему коллеге Кульбе, но хозяин, не успев сказать Роману что-то очень важное, внезапно умирает от сердечного приступа. Вдова Кульбы Вика, убежденная, что ее мужа убили, уговаривает Одина взяться за самостоятельное расследование. Так в жизни бывшего оперативника начинается новая глава, в которой его ждет много неожиданных встреч и опасностей…

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма, Детектив

Рейтинг

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