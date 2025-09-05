Один день в городе (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

Один ведущий. Один день. Один город. Что смотреть, где жить, на чем передвигаться, что привезти, как сэкономить — лайфхаки от наших ведущих. На телеканале «Моя Планета» стартовал новый проект «Один день в городе».



Ведущие программы Зоя Бербер и Диана Джалалова предлагают зрителю краткий, но исчерпывающий гид по главным городам мира, из которого возможно узнать, как всего за один день понять суть города и побывать в его самых необычных и секретных местах.



Цель нового проекта — показать, что путешествие, даже самое маленькое, — это большая возможность, которой нужно уметь воспользоваться.



У ведущих есть один день для того, чтобы увидеть и рассказать зрителям о самых важных элементах большого города: достопримечательностях, парках, музеях, ресторанах, рынках...



Проект «Один день в городе» доказывает, что если правильно распланировать свое время, то даже в мегаполисе можно успеть увидеть все те места, что принято называть must-see. А главное — ведущие «Моей Планеты» найдут и покажут зрителям аутентичные уголки «для своих». Не менее важным элементом программы станут лайфхаки — советы о том, где жить в городе, как передвигаться по нему, как тратить деньги экономно.

