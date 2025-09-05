Один день в городе (сериал, 2017) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+26 мин
Один день в городе
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+26 мин
Один день в городе
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+27 мин
Один день в городе
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+27 мин
Один день в городе
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+26 мин
Один день в городе
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+26 мин
Один день в городе
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+26 мин
Один день в городе
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+27 мин
Один день в городе
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+26 мин
Один день в городе
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+27 мин
Один день в городе
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+27 мин
Один день в городе
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+27 мин
Один день в городе
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+27 мин
Один день в городе
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+27 мин
Один день в городе
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+26 мин
Один день в городе
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+27 мин
Один день в городе
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 16+27 мин
Один день в городе
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 16+27 мин
Один день в городе
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 16+27 мин
Один день в городе
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 16+27 мин
Один день в городе
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
- 16+27 мин
Один день в городе
Сезон 1 Серия 21Бесплатно
- 16+27 мин
Один день в городе
Сезон 1 Серия 22Бесплатно
- 16+27 мин
Один день в городе
Сезон 1 Серия 23Бесплатно
- 16+26 мин
Один день в городе
Сезон 1 Серия 24Бесплатно
- 16+27 мин
Один день в городе
Сезон 1 Серия 25Бесплатно
- 16+26 мин
Один день в городе
Сезон 1 Серия 26Бесплатно
- 16+26 мин
Один день в городе
Сезон 1 Серия 27Бесплатно
- 16+27 мин
Один день в городе
Сезон 1 Серия 28Бесплатно
- 16+27 мин
Один день в городе
Сезон 1 Серия 29Бесплатно
- 16+26 мин
Один день в городе
Сезон 1 Серия 30Бесплатно
- 16+27 мин
Один день в городе
Сезон 1 Серия 31Бесплатно
- 16+27 мин
Один день в городе
Сезон 1 Серия 32Бесплатно
- 16+27 мин
Один день в городе
Сезон 1 Серия 33Бесплатно
- 16+27 мин
Один день в городе
Сезон 1 Серия 34Бесплатно
- 16+26 мин
Один день в городе
Сезон 1 Серия 35Бесплатно
- 16+26 мин
Один день в городе
Сезон 1 Серия 36Бесплатно
- 16+26 мин
Один день в городе
Сезон 1 Серия 37Бесплатно
О сериале
Один ведущий. Один день. Один город. Что смотреть, где жить, на чем передвигаться, что привезти, как сэкономить — лайфхаки от наших ведущих. На телеканале «Моя Планета» стартовал новый проект «Один день в городе».
Ведущие программы Зоя Бербер и Диана Джалалова предлагают зрителю краткий, но исчерпывающий гид по главным городам мира, из которого возможно узнать, как всего за один день понять суть города и побывать в его самых необычных и секретных местах.
Цель нового проекта — показать, что путешествие, даже самое маленькое, — это большая возможность, которой нужно уметь воспользоваться.
У ведущих есть один день для того, чтобы увидеть и рассказать зрителям о самых важных элементах большого города: достопримечательностях, парках, музеях, ресторанах, рынках...
Проект «Один день в городе» доказывает, что если правильно распланировать свое время, то даже в мегаполисе можно успеть увидеть все те места, что принято называть must-see. А главное — ведущие «Моей Планеты» найдут и покажут зрителям аутентичные уголки «для своих». Не менее важным элементом программы станут лайфхаки — советы о том, где жить в городе, как передвигаться по нему, как тратить деньги экономно.