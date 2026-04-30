На героя экшен-сериала сваливается множество неприятностей: его духовный питомец разрывает с ним контракт, что травмирует Чу Му, наследника клана Чу. Правитель Дворца кошмаров ставит над ним эксперимент, подселив в его душу могущественного духа Белого кошмара, который в силах его уничтожить. Вдобавок героя отправляют на Остров кошмаров, где проводят кровавый отбор лучших дрессировщиков питомцев. Здесь и начинаются бесконечные приключения многострадального Чу Му…

