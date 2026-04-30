Очарование духовных питомцев. Сезон 1
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Очарование духовных питомцев
1-й сезон

Очарование духовных питомцев (мультсериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

2024, Huan chong shi 16 серий
Мультсериалы, Фэнтези16+
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1-й сезон

О сериале

На героя экшен-сериала сваливается множество неприятностей: его духовный питомец разрывает с ним контракт, что травмирует Чу Му, наследника клана Чу. Правитель Дворца кошмаров ставит над ним эксперимент, подселив в его душу могущественного духа Белого кошмара, который в силах его уничтожить. Вдобавок героя отправляют на Остров кошмаров, где проводят кровавый отбор лучших дрессировщиков питомцев. Здесь и начинаются бесконечные приключения многострадального Чу Му…

Страна
Китай
Жанр
Боевик, Фэнтези, Мультсериалы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.0 IMDb